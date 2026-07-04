Fudbaleri Maroka prvi učesnici četvrtfinala Mundijala

Afrička selekcija večeras je pobijedila jednog od domaćina Mundijala, nacionalni tim Kanade, rezultatom 3:0, te tako se prva plasirala među osam najboljih na planeti.

Kanada je bolje otvorila meč. U 11. minutu Oluwaseyi se oslobađa pratilaca, izlazi sam ispred Bonoa. No, golman Maroka fantastično brani nogom.

Jedanaest minuta kasnije Saibari se povrijedio pa je najbolji strijelac “Lavova Atlasa” na ovom Mundijalu sa tri postignuta gola primoran napustiti igru. Iako su stvari išle u korist sjevernoameričke reprezentacije prvo poluvrijeme nije bilo na zavidnom nivou, u kojem je Maroko prvi put protivniku zaprijetio tek nakon pola sata igre.

Vidno dopadljivije drugo poluvrijeme otvoreno je opet šansom Kanada. Ovaj put poslije kornera.

Ali, u 50. minutu Marokanci su, ipak, stigli do vodstva. Hakimi je odigrao povratnu loptu na 20 metara za Ounahija. Preciznim udarcem on je savladao Creapeaua.Ali, u 50. minutu Marokanci su, ipak, stigli do vodstva. Hakimi je odigrao povratnu loptu na 20 metara za Ounahija. Preciznim udarcem on je savladao Creapeaua,pišu Vijesti

Od tada Kanađani su imali inicijativu. Ispostavilo se, jalovu.

Pobjedu Maroka i na koncu sasvim zaslužen nastavak takmičenja potvrdio je u 82. minutu drugim golom Ounahi.

Maroko je mogao i do trećeg pogotka, ali je udarac Rahimija završio na prečki. Međutim, isti igrač na asistenciju Dijaza, ipak, upisao se u strijelce u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena za konačnih i velikih – 3:0.

U četvrtfinalu Maroko će 9. jula igrati protiv boljeg iz duela Francuska – Paragvaj, koji je na programu večeras od 23 sata po srednjeevropskom vremenu.

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