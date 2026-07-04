Fudbal

Mbappe zabio 19. gol na Mundijalima i odveo Francusku u četvrtfinale

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Objavljeno prije 5 minuta

Fudbalska reprezentacija Francuske izborila je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Paragvajem rezultatom 1:0 u susretu odigranom u Philadelphiji.

Trikolori su od samog početka kontrolisali dešavanja na terenu i opravdali ulogu favorita, ali su naišli na izuzetno čvrst otpor Paragvaja, koji je disciplinovanom odbranom dugo držao rezultat nepromijenjen.

Prvu ozbiljniju priliku Francuska je stvorila u 22. minuti kada je Manu Kone zaprijetio nakon odbijene lopte, ali je njegov udarac završio u bloku. Do odlaska na odmor pokušavali su još Adrien Rabiot, Jules Kounde i Ousmane Dembele, no mreže su mirovale.

Prvo poluvrijeme obilježio je i kraći sukob igrača nakon oštrog prekršaja nad Kylianom Mbappeom, ali se situacija brzo smirila.

Francuzi su nastavili s pritiskom i u drugom dijelu. Mbappe je u 51. minuti izašao sam pred golmana Roberta Gilla, ali nije uspio iskoristiti veliku priliku.Odluka je pala u 66. minuti kada je Desire Doue oboren u kaznenom prostoru Paragvaja. Sudija Ilgiz Tantashev u prvi mah nije dosudio penal, ali je nakon pregleda VAR snimka promijenio odluku i pokazao na bijelu tačku.

Siguran izvođač najstrožije kazne bio je Mbappe, koji je u 70. minuti pogodio za 1:0.Paragvaj je do kraja pokušavao doći do izjednačenja, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti gol Francuske, koja je sačuvala minimalnu prednost i izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva,pišu Vijesti


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