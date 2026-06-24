Impresivne scene: Hiljade navijača BiH okupile se u Seattleu

U Fisher Pavilionu, u sklopu Seattle Centera, okupili su se brojni Bosanci i Hercegovci iz svih dijelova svijeta, ponajviše iz SAD-a.Manifestacija pod nazivom ”Susret nacija“ protekla je u sjajnoj atmosferi čiji je dio zabilježila i ekipa portala Vijesti.ba.Posjetioci su uživali u bosanskoj hrani, muzici i druženju, a organizatori su događaj opisali kao historijski trenutak za bosanskohercegovačku zajednicu u Americi, uoči jedne od najvažnijih utakmica u historiji reprezentacije.Utakmica protiv Katara počinje u 21 sat na stadionu Lumen Field, koji tokom FIFA Svjetskog prvenstva 2026 nosi naziv Seattle Stadium.

Ovaj moderan stadion prima oko 69.000 gledalaca, a poznat je širom svijeta po jednoj od najglasnijih fudbalskih atmosfera zahvaljujući specifičnoj arhitekturi koja pojačava zvuk navijača.

Sve aktuelnosti uoči, tokom i nakon utakmice donose naši reporteri Vanja Vukmirović i Kenan Čopra.

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