Zlatan Ibrahimović otkrio kojeg igrača smatra najboljim na svijetu

Legendarni bivši napadač i dugogodišnji kapiten reprezentacije Švedske, Zlatan Ibrahimović, otkrio je kojeg fudbaler smatra za najboljeg na svijetu.Iako su u opticaju brojna velika i iskusna imena, popularni Ibra je bez oklijevanja na sam vrh lansirao mladu zvijezdu Barselone (Barcelona) i selekcije Španije, Lamina Jamala (Lamine Yamal),pišu Avaz

– Mislim da je Lamin Jamal najbolji igrač na svijetu. On je zaista poseban fudbaler. Svaki put kada dobije loptu u posjed, on ide direktno na odbrambene igrače, bez obzira na to da li su ispred njega dvojica ili trojica rivala. Uvijek će se suočiti s njima i kreirati nešto opasno na terenu. To je ono što je Španiji vidno nedostajalo u prvoj utakmici turnira. Jamal je na djelu pokazao zašto je trenutno najbolji na svijetu – poručio je Ibrahimović, biranim riječima opisavši igru španskog tinejdžera koji nastavlja da oduševljava fudbalsku javnost.

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