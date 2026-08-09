Osvježavajuća limun torta gotova za 15 minuta, bez pečenja

Ako tražite brz, lagan i osvježavajući desert za tople dane, ova limun torta odličan je izbor. Ne zahtijeva pečenje niti posebne sastojke, a priprema traje svega 15 minuta.
Sastojci za podlogu:
300 grama mljevenog keksa
100 mililitara toplog mlijeka
100 grama maslaca
četiri kašike šećera u prahu100 grama otopljene čokolade.
Sastojci za fil:
250 grama maskarponea ili drugog krem namaza
dvije kašike šećera u prahu
jedna vrećica vanilin šećera
jedan veći limun, sok i naribana korica
100 mililitara slatkog vrhnja.
Za glazuru:
100 grama šećera u prahu
tri kašike limunovog soka
listići badema za ukrašavanje.Priprema:
Za podlogu pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem i čokoladom, šećerom u prahu i toplim mlijekom. Miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu, a zatim je utisnite u kalup prečnika 24 centimetra i poravnajte,piše Avaz
Slatko vrhnje umutite s vanilin šećerom, malo šećera u prahu, naribanom limunovom koricom i sokom od pola limuna. Potom dodajte maskarpone i sve zajedno još jednom umutite. Dobijeni fil rasporedite preko podloge i stavite u frižider.
Za glazuru pomiješajte šećer u prahu i limunov sok. Smjesa treba biti dovoljno gusta, poput kondenzovanog mlijeka. Prelijte je preko kolača i vratite u frižider da se ohladi. Po želji, tortu ukrasite listićima badema.
Prijatno!