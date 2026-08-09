Osvježavajuća limun torta gotova za 15 minuta, bez pečenja

Ako tražite brz, lagan i osvježavajući desert za tople dane, ova limun torta odličan je izbor. Ne zahtijeva pečenje niti posebne sastojke, a priprema traje svega 15 minuta.

Sastojci za podlogu:

300 grama mljevenog keksa

100 mililitara toplog mlijeka

100 grama maslaca

četiri kašike šećera u prahu100 grama otopljene čokolade.

Sastojci za fil:

250 grama maskarponea ili drugog krem namaza

dvije kašike šećera u prahu

jedna vrećica vanilin šećera

jedan veći limun, sok i naribana korica

100 mililitara slatkog vrhnja.

Za glazuru:

100 grama šećera u prahu

tri kašike limunovog soka

listići badema za ukrašavanje.Priprema:

Za podlogu pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem i čokoladom, šećerom u prahu i toplim mlijekom. Miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu, a zatim je utisnite u kalup prečnika 24 centimetra i poravnajte,piše Avaz

Slatko vrhnje umutite s vanilin šećerom, malo šećera u prahu, naribanom limunovom koricom i sokom od pola limuna. Potom dodajte maskarpone i sve zajedno još jednom umutite. Dobijeni fil rasporedite preko podloge i stavite u frižider.

Za glazuru pomiješajte šećer u prahu i limunov sok. Smjesa treba biti dovoljno gusta, poput kondenzovanog mlijeka. Prelijte je preko kolača i vratite u frižider da se ohladi. Po želji, tortu ukrasite listićima badema.

Prijatno!

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