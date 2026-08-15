Netanjahu prozvao Veliku Britaniju “islamskom republikom”: Iz Londona stigao žestok odgovor

Gostujući u podcastu izraelskog vojnog radija, Netanjahu je Veliku Britaniju opisao kao prvu islamsku republiku koja je dobila nuklearno oružje. Njegove izjave izazvale su reakciju britanske vlade, koja ih je ocijenila potpuno neprihvatljivim.

Na pitanje voditelja da li je zapravo cijela Evropa takva, Netanjahu je nastavio:

– Da, ali znate da je neko rekao da će prva islamska republika s nuklearnim oružjem biti Islamska Republika Britanija – poručio je.

Iz Londona su oštro reagovali na njegove komentare.

– Ovi komentari su potpuno neprihvatljivi i iznijeli smo ih izraelskoj vladi – poručili su iz britanske vlade,piše Avaz

Na sve je reagovao i glasnogovornik izraelske vlade Dejvid Mencer (David Mencer), koji je pokušao opravdati premijera.

– Netanjahu je citirao nešto što je neko drugi rekao. Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance) je te komentare dao ranije. On je citirao američkog potpredsjednika“, naveo je Mencer.

Netanjahuova opaska zaista podsjeća na raniju izjavu američkog potpredsjednika Džej Di Vensa, koji je tokom 2024. godine iznio sličnu tvrdnju o mogućnosti da Velika Britanija postane prva „islamistička“ država s nuklearnim oružjem.

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