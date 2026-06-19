Njemački Bild otkriva Džakinu provokativnu proslavu gola protiv Zmajeva

Kapiten Švicarske Granit Džaka (Granit Xhaka) postigao je gol iz penala u sudijskoj nadoknadi protiv BiH za 4:1. Njegovo slavlje nakon gola bilo provokativno.

On je više puta otvarao i zatvarao desnu ruku nakon što je postigao gol, gesta koja kao da govori: “Neka pričaju.” Zadržava potpuno bezizražajan izraz lica.

Šta se krije iza Džakine slavljeničke geste?

Švicarski majstor veznog reda vjerovatno reaguje na kontraverzni izvještaj u švicarskom tabloidu Blick. Nakon iznenađujućeg neriješenog rezultata 1-1 između Švicarske i Katara na otvaranju Svjetskog prvenstva, tabloid je izvijestio da su neke švicarske zvijezde bile uznemirene i da im je neugodno nakon kritičkih komentara njihovih saigrača, piše njemački Bild.

Nakon remija sa Katarom, Džaka je kritikovao disciplinu tima, navodeći da ne bi trebali pokušavati sve riješiti sami ili se stavljati u centar pažnje. Nije precizirao na koga misli.

Izvještaj Blicka izazvao je pometnju u Švicarskoj. Prema nekoliko izvora, igrači doživljavaju svog kapitena kao previše kritičnog i unutar tima i na treningu. Novine citiraju, na primjer: “Previše negativnosti, što utječe na moral tima” i “Ide u toksičnom smjeru.”

Džaka: “Možda mi trebaju ove provokacije”

Nakon posljednjeg zvižduka, Džaka je upitan o tome na MagentaTV-u.

– Uvijek me okružuje mnogo nemira. Mnogo se piše, a i ja malo provociram. Ne znam zašto se toliko piše o meni. Ali ne znam drugačije i to mi odgovara. Možda mi trebaju ove provokacije i mišljenja izvana donekle. Za mene je važno šta se dešava na terenu i da je tim iza mene, da je trener iza mene. Taj osjećaj imam od prvih dana do danas. Sve ostalo mi je nebitno – rekao je Džaka.

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