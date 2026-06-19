Iran će uložiti zvaničnu žalbu FIFA-i zbog tretmana u SAD-u

Iran se sprema uložiti zvaničnu žalbu FIFA-i zbog ograničenja putovanja s kojima se suočava nogometna reprezentacija ove zemlje na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Amir Galenoei (Ghalenoei), iranski selektor, izjavio je da su njegovi igrači “najviše potlačeni” na ovom turniru.

Iranskom timu je dozvoljeno da doleti u SAD jedan dan prije svojih utakmica, a zemlju moraju napustiti istog dana, u skladu s uslovima njihovih viza.

– Nogometni savez Irana smatra da su takva ograničenja nespojiva s principom obezbjeđivanja jednakih uslova za sve timove učesnike i da mogu negativno utjecati na procese pripreme ekipa. Slijedom toga, savez će formalno izraziti svoje nezadovoljstvo i uložiti zvaničnu žalbu FIFA-i putem odgovarajućih kanala. Učešće Irana na Svjetskom prvenstvu ove godine bilo je praćeno neizvjesnošću usred sukoba sa SAD-om – saopštio je nogometni savez Irana (FFIRI).

Međutim, predsjednik Donald Trump (Tramp) i predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) potpisali su ove sedmice inicijalni mirovni sporazum s ciljem okončanja rata.

Newsweek je kontaktirao FIFA-u za komentar van radnog vremena.

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