Za ova 3 znaka Zodijaka stiže ljeto iz snova: Ovakva prilika ukazuje se samo jednom u 12 godina

Za Lavove, Jarčeve i Vodolije ovo bi moglo biti ljeto koje donosi velike promjene i početak potpuno novog životnog poglavlja.

Lav

Lavovi će, prema riječima astrologinje, biti među najvećim miljenicima zvijezda. Ulazak Venere i Jupitera u njihov znak donosi pojačanu harizmu, više samopouzdanja i brojne prilike na ljubavnom i društvenom planu. Posebno povoljan period očekuje ih od kraja juna do početka jula, kada će privlačiti pažnju gdje god se pojave. Kraj ljeta mogao bi označiti i početak velikih ličnih promjena te osjećaj da ostavljaju prošlost iza sebe.

Jarac

Jarčeve očekuje ljeto u znaku ljubavi i partnerstva. Oni koji su u vezi mogli bi dodatno učvrstiti odnos, dok bi slobodni pripadnici ovog znaka mogli upoznati nekoga posebnog. Iako će retrogradni Merkur donijeti poneki nesporazum ili povratak osoba iz prošlosti, druga polovina ljeta donosi stabilnost i mogućnost ozbiljnijih koraka u ljubavnom životu.

Vodolija

Pred Vodolijama je period novih poznanstava i romantičnih prilika. Astrologinja smatra da će upravo ovo ljeto biti posebno povoljno za ljubav, flert i produbljivanje postojećih odnosa. Kraj jula i sredina augusta izdvajaju se kao periodi koji bi mogli donijeti sudbinske susrete i važne nove početke. Osim ljubavi, Vodolije bi mogle dobiti inspiraciju za nove projekte i konačno se posvetiti onome što ih istinski ispunjava.

Prema tumačenju astrologinje Maisie Bristol, rijetki planetarni utjecaji koji se ponavljaju svakih 12 godina mogli bi ovo ljeto učiniti posebno značajnim za pripadnike ova tri znaka. Naravno, horoskop treba posmatrati prije svega kao zabavan sadržaj i izvor inspiracije, a ne kao sigurno predviđanje budućnosti.

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