Oglasio se otac Jove Lukića, senzacije Mundijala iz BiH: “Povukao genetiku na mene”

Jovo Lukić je preko noći postao prava fudbalska senzacija nakon što je postigao vodeći gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade, čime je skrenuo pažnju fudbalske javnosti i izazvao veliku euforiju među navijačima “Zmajeva”.Njegov pogodak na velikoj sceni Svjetskog prvenstva odmah je odjeknuo Bosnom i Hercegovinom i regionom, a tim povodom portal „Avaz“ kontaktirao je njegovog oca, Mitra Lukića, kako bi otkrio više o porodičnoj priči i sportskim korijenima novog heroja BiH.

Otac Mitar Lukić, nekadašnji poznati fudbaler i čovjek koji je prošao ozbiljnu igračku karijeru, govorio je o sinu i o sportskom naslijeđu koje nosi porodica Lukić.”Mislim da sam fudbalu dao dosta. Sin Jovo je vjerovatno povukao genetikom i na mene i na suprugu Nadu, koja je, dok smo živjeli u Gračanici, igrala rukomet u RK „Gračanica“. Mislim da je genetika čudo, ali treba i rada, ponekad i sreće, da bi sportaš uspio u bilo kojem sportu. I moj sin Jovo, visok 195 centimetara, fudbal je počeo u Modriči, nastavio u juniorima Zvijezde u Gradačcu, Slogi iz Doboja, gdje sam bio trener, pa u Krupi, te u Borcu, klubu u kome je nosio kapitensku traku. Put ga je odveo u Krajovu u Rumuniju i Univerzitateu, klub u kome je bio najbolji strijelac i najbolji igrač u prošloj sezoni prvenstva Rumunije. Sve to nije prošlo nezapaženo, a poziv selektora Barbareza iskreno ga je obradovao, primjetili smo to svi”, kaže Mitar Lukić za AvazNa pitanje Avaza, gdje je porodica Lukić sinoć pratila televizijski prenos iz Kanade, Mitar je rekao da su bili kod zetova i da je vladala velika radost nakon što je Jovo, inače mirne i tihe naravi, postigao svoj prvi gol već u 21. minutu prvog poluvremena.

Istakao je i da je Jovo na taj način želio da se oduži selektoru Barbarezu za ukazano povjerenje i poziv u reprezentaciju, kao i da bez ustručavanja ističe da mu je igranje za Bosnu i Hercegovinu posebna čast.

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