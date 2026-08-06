Svijet

Poginula dva izraelska vojnika u eksploziji na jugu Libana

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Objavljeno prije 59 minuta

Poginula dva izraelska vojnika u eksploziji na jugu Libana

Dva pripadnika izraelske vojske poginula su, dok su četiri vojnika teško ranjena nakon eksplozije improvizovane eksplozivne naprave u mjestu Majdal Zoun na jugu Libana, saopćila je izraelska vojska.Prema navodima izraelskih medija, poginuli su major rezervnog sastava Harel Birenstock (34), komandir čete iz Nokdima, i narednik major rezervnog sastava Tamir Vaknin (33) iz Eilata.

Obojica su bila pripadnici 2855. bataljona 55. padobranske brigade.

Prema prvim informacijama izraelske vojske, rezervisti su u srijedu oko podne ušli u jednu zgradu u Majdal Zounu tokom operacije rušenja infrastrukture Hezbolaha.

Nedugo nakon ulaska u objekt aktivirana je improvizovana eksplozivna naprava. U eksploziji su poginula dvojica vojnika, dok je više pripadnika jedinice ranjeno.

Četiri teško ranjena vojnika prevezena su u bolnicu, a njihove porodice su obaviještene o događaju, saopćila je izraelska vojska.

Nakon eksplozije izraelske snage izvele su udare na ciljeve Hezbolaha u tom području.


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