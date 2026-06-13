Edin Džeko nakon remija s Kanadom: Idemo dalje!

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko nije nastupio u ovoj utakmici zbog povrede, a odmah po završetku utakmice se oglasio na društevenim mrežama.

“Idemo dalje”, kratko je poručio Dijamant.Podsjećamo, BiH je povela golom Jove Lukića u 21. minuti, a izjednačujući pogodak u 78. postigao je Larin.

Facebook komentari