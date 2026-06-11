Utakmice Mundijala igrat će se na 16 stadiona

Prvi put u historiji Svjetsko prvenstvo u fudbalu održat će se u tri države – Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Do sada se samo jednom dogodilo da više zemalja zajedno organizuje prvenstvo, i to 2002. godine kada su domaćini bili Japan i Južna Koreja.

Turnir će biti odigran na 16 stadiona, što predstavlja novi rekord. To je i očekivano s obzirom na činjenicu da će na prvenstvu prvi put učestvovati čak 48 reprezentacija. U SAD-u će se igrati na 11 stadiona, u Meksiku na tri, a u Kanadi na dva.

Meksiko će postati prva država u historiji koja je tri puta bila domaćin ili sudomaćin Svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države posljednji put bile su domaćin Mundijala 1994. godine, dok će Kanadi ovo biti prvo domaćinstvo ili sudomaćinstvo Svjetskog prvenstva za fudbalere.

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium (SAD)

Kapacitet: 75.000

Izgrađen: 2017.

Broj utakmica: 8 (pet utakmica grupne faze, šesnaestina finala, osmina finala i polufinale)

Foksboro (Boston) – Gillette Stadium (SAD)

Kapacitet: 65.000

Izgrađen: 2002.

Broj utakmica: 7 (pet utakmica grupne faze, šesnaestina finala i četvrtfinale)

Arlington (Dalas) – AT&T Stadium (SAD)

Kapacitet: 94.000

Izgrađen: 2009.

Broj utakmica: 9 (pet utakmica grupne faze, dvije utakmice šesnaestine finala, osmina finala i polufinale)

Najviše utakmica, ukupno devet, bit će odigrano na AT&T stadionu u Dalasu, koji će tokom prvenstva nositi naziv Dallas Stadium. Na tom stadionu će i Hrvatska otvoriti svoj nastup utakmicom protiv Engleske u prvom kolu. U Dallasu će biti odigrano i jedno polufinale, dok će drugo biti igrano u Atlanti.

Hjuston – NRG Stadium (SAD)

Kapacitet: 72.000

Izgrađen: 2002.

Broj utakmica: 7 (pet utakmica grupne faze, šesnaestina finala i osmina finala)

Kanzas Siti – Arrowhead Stadium (SAD)

Kapacitet: 73.000

Izgrađen: 1972. (renoviran 1991, 1994. i u periodu 2007–2010)

Broj utakmica: 6 (četiri utakmice grupne faze, šesnaestina finala i četvrtfinale)

Inglvud (Los Anđeles) – SoFi Stadium (SAD)

Kapacitet: 70.000

Izgrađen: 2020.

Broj utakmica: 8 (pet utakmica grupne faze, dvije utakmice šesnaestine finala i četvrtfinale)

Majami – Hard Rock Stadium (SAD)

Kapacitet: 65.000

Izgrađen: 1987.

Broj utakmica: 7 (četiri utakmice grupne faze, šesnaestina finala, četvrtfinale i utakmica za treće mjesto)

Ist Ruterford (Njujork/Nju Džersi) – MetLife Stadium (SAD)

Kapacitet: 82.500

Izgrađen: 2010.

Broj utakmica: 8 (pet utakmica grupne faze, šesnaestina finala, osmina finala i finale)

Finale Svjetskog prvenstva zakazano je za 19. juli na stadionu MetLife u Nju Džersiju, koji će tokom turnira nositi naziv New York New Jersey Stadium.

Filadelfija – Lincoln Financial Field (SAD)

Kapacitet: 69.000

Izgrađen: 2003. (renoviran 2014)

Broj utakmica: 6 (pet utakmica grupne faze i osmina finala)

Santa Clara (San Francisko) – Levi’s Stadium (SAD)

Kapacitet: 71.000

Izgrađen: 2014.

Broj utakmica: 6 (pet utakmica grupne faze i šesnaestina finala)

Sijetl – Lumen Field (SAD)

Kapacitet: 69.000

Izgrađen: 2002.

Broj utakmica: 6 (četiri utakmice grupne faze, šesnaestina finala i osmina finala)

Meksiko Siti – Stadion Azteca (Meksiko)

Kapacitet: 83.000

Izgrađen: 1966. (renoviran 1986, 1999, 2013. i 2016.)

Broj utakmica: 5 (tri utakmice grupne faze i dvije utakmice osmine finala)

Otvaranje prvenstva zakazano je za 11. juni na stadionu Azteca u Meksiko Sitiju.

Zapopan (Gvadalahara) – Stadion Akron (Meksiko)

Kapacitet: 48.000

Izgrađen: 2010.

Broj utakmica: 4 (četiri utakmice grupne faze)

Guadalupe – Stadion Monterrey (Meksiko)

Kapacitet: 53.500

Izgrađen: 2015.

Broj utakmica: 4 (tri utakmice grupne faze i jedna utakmica osmine finala)

Toronto – BMO Field (Kanada)

Kapacitet: 45.000

Izgrađen: 2007.

Broj utakmica: 6 (pet utakmica grupne faze i jedna utakmica šesnaestine finala)

Vankuver – BC Place (Kanada)

Kapacitet: 54.000

Izgrađen: 1983. (renoviran 2009. i 2011.)

Broj utakmica: 7 (pet utakmica grupne faze, šesnaestina finala i osmina finala)

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