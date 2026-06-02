Izabranici Sergeja Barbareza: Zmajevi iz Sarajeva jutros poletjeli za Ameriku

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odletjela je prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje će odraditi završni dio priprema za Svjetsko prvenstvo, na kojem će i nastupiti u istoj državi, te u Kanadi.

Zmajevi su na sarajevski Aerodrom stigli oko pet sati ujutro, a poletjeli u 6:15 prema Frankfurtu odakle će dalje nastaviti put ka SAD.Haris Tabaković će se naknadno priključiti na tlu sjevernoameričkog kontinenta, a podsjetimo da je umjesto povrijeđenog Osmana Hadžikića ekipi priključen standardni mladi reprezentativac BiH i golman Borca, Mladen Jurkas.

U popodnevnim satima po lokalnom vremenu očekuje se dolazak bh. ekipe u Sent Luis gdje će 6. juna odigrati generalnu probu protiv Paname.

Dan nakon te utakmice Zmajevi putuju za Toronto gdje će 12. juna započeti nastup na Svjetskom prvenstvu protiv domaće KanadeDan kasnije lete za Salt Lejk Siti gdje će im biti baza u Americi. U Los Angelesu 18. juna odigrat ćemo meč protiv Švicarske, dok šest dana kasnije u Sijetlu igramo protiv Katara.

Podsjetimo, prolaz u šesnaestinu finala izboriti će dvije prvoplasirane ekipe iz svake od 12 grupa, te osam najboljih trećeplasiranih selekcija,piše Avaz

