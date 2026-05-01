Sramotno skandiranje navijača Zrinjskog: Psovali državu, nadležni bez reakcije

Nakon prvih 45 minuta rezultat glasi 2:0 u korist Zrinjskog, ali fudbal je u potpunosti pao u drugi plan zahvaljujući “domaćim navijačima” koji su po ko zna koji put pokazali svoj primitivizam.

Naime, oni su sredinom prvog dijela utakmice s tribina skandirali “Je*em te Bosno, je*em te ja, Hrvatska je moja domovina”, što se moglo čuti u direktnom TV prijenosu na MY TV kanalu,pišu Vijesti

Ponašanje “navijača” Zrinjskog nije nikakva novost, ali ono što je posebno sramotno i skandalozno jeste reakcija službenih lica.

Naime, golman Željezničara Vedad Muftić je upozorio glavnog arbitra Dražena Marića iz Bijeljine na pogrdno skandiranje “navijača” Zrinjskog, a Marić nije pokazao nikakvu, ni najmanju reakciju, a kamo li da se obratio delegatu Blaženku Dodigu iz Ljubuškog.

Pored njih dvojice, službena lica na ovom susretu su još pomoćne sudije Hasan Nanić iz Bužima i Perica Maskaljević iz Orašja, četvrti sudija je Antoni Bandić iz Gruda, u VAR sobi su Ermin Sivac iz Zenice i Frano Jelić iz Širokog Brijega, dok je posmatrač suđenja Momir Širko iz Banje Luke.

