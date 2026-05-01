Sve napetiji odnosi SAD i EU: Trump uvodi nove carine

Objavljeno prije 48 minuta

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će njegova administracija već iduće sedmice povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25 posto, optuživši Bruxelles da ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.

Riječ je o novom potezu koji bi mogao dodatno zaoštriti trgovinske odnose između SAD-a i EU-a, posebno u sektoru automobilske industrije.

Trumpovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Drago mi je objaviti da ću, zbog činjenice da Europska unija ne poštuje naš u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum, iduće sedmice povećati carine koje naplaćujemo Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države. Carina će biti povećana na 25 posto,piše Vijesti

Potpuno je jasno i dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u pogonima u SAD-u, neće biti nikakvih carina.

Trenutno se gradi velik broj fabrika automobila i kamiona, s ulaganjima većima od 100 milijardi dolara, što je rekord proizvodnje automobila i kamiona.

Te fabrike, u kojima rade američki radnici, uskoro će biti otvorene – nikad se nije događalo nešto poput ovoga što se danas događa u Americi!

Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem”, poručio je Trump.


