Vahid Halilhodžić završava karijeru na najgori mogući način?

Halilhodžić je dobio crveni karton zbog burnih reakcija na suđenje tokom utakmice protiv Bresta (1:1), a sve je eskaliralo nakon što je njegov igrač Dehmaine Tabibou dobio crveni karton poslije VAR provjere.
Tada je Halilhodžić isključen, a sve se dodatno pogoršalo jer se sukobio i sa pomoćnim sudijom Florentom Battom.
U izjavi za Ligue 1+, Halilhodić je otvoreno kritikovao suđenje, te poručio da ga eventualna kazna ne brine, čak i ako bi bila dugotrajna jer će uskoro završiti karijeru,pišu Vijesti
Prema pravilniku Ligue 1, njegov slučaj može se kvalifikovati po dvije osnove: neprimjereno ponašanje, koje nosi blažu kaznu, ili prijeteće i zastrašujuće ponašanje, što podrazumijeva znatno dužu suspenziju, čak do pet mjeseci.
Za sada je sigurno da će Vahid Halilhodžić biti kažnjen za naredni meč Nantesa protiv PSG-a, a za očekivati je dosta dužu kaznu za bh. trenera.
Ako se to ispostavi tačnim, Halilhodžić bi mogao dočekati kraj sezone pod suspenzijom, što bi svakako značio neslavan kraj bogate karijere.