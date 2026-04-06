Rasprodate sve ulaznice za utakmice BiH na Svjetskom prvenstvu

Objavljeno prije 7 minuta

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je da su rasprodate sve ulaznice namijenjene za navijače Bosne i Hercegovine za utakmice FIFA Svjetskog prvenstva 2026, protiv Kanade, Švajcarske i Katara.

Veliki interes i podrška koju su navijači iskazali još jednom potvrđuju snažnu povezanost reprezentacije i njenih pristalica, koje će i na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri biti uz naš tim.NS/FS BiH se ovom prilikom zahvalio svim navijačima na ukazanom povjerenju i podršci, uz uvjerenje da će „Zmajevi“ imati snažan vjetar u leđa na predstojećem Mundijalu,pišu Vijesti


