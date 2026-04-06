Trump: Da se mene pita, uzeo bih Iranu svu naftu

Govoreći novinarima na uskrsnom događaju u Bijeloj kući, Trump je komentarisao prijedloge za prekid vatre.

“Nije dovoljno dobro, ali je vrlo značajan korak naprijed”, rekao je.

Trump je potom iznio i vlastiti stav o ratu.

“Da je do mene, uzeo bih naftu, zadržao bih naftu, zaradili bismo puno novca”, rekao je.

Dodao je, međutim, da američki građani žele kraj rata i da ih želi “učiniti zadovoljnima”.

“Rat može brzo završiti”

Trump je rekao i da su dvojica američkih pilota spašena iz Irana “dobro”.

Istakao je da bi rat mogao završiti “vrlo brzo” ako iranske vlasti učine “ono što moraju učiniti”,pišu Vijesti

“Imali smo potpunu promjenu režima”, dodao je, navodeći da su ljudi s kojima SAD sada pregovara “razumniji”.

Usporedio Britaniju s politikom popuštanja

U jednom trenutku osvrnuo se i na Ujedinjeno Kraljevstvo, referirajući se, čini se, na britanskog premijera Keira Starmera.

“Ne želimo još jednog Nevillea Chamberlaina, slažemo se?”, rekao je.

Chamberlain je bio britanski premijer na početku Drugog svjetskog rata, poznat po politici popuštanja nacističkoj Njemačkoj prije izbijanja sukoba.

