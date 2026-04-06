IRGC tvrdi: Napali smo američki nosač aviona

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je izvršila napad na američki ratni brod USS Tripoli, prisilivši ga, prema njihovim tvrdnjama, na povlačenje, prenose iranski državni mediji.Agencija Fars je navela da je brod pogođen “munjevitim iranskim projektilima”, nakon čega se, kako tvrdi IRGC, povukao dalje u južni Indijski okean.

Za sada nisu poznati tačno vrijeme ni lokacija navodnog napada.Američka komanda za Bliski istok zasad se nije oglasila povodom ovih tvrdnj,piše Avaz

USS Tripoli, amfibijski jurišni brod sposoban za nošenje helikoptera i borbenih aviona, stigao je u regiju 27. marta. Na brodu se nalazi oko 2.500 marinaca i oko 1.000 pratećeg osoblja.

