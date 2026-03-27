U Bihaću do 30 centimetara snijega, službe na terenu…

Intenzivne snježne padavine koje su tokom noći zahvatile područje Bihaća donijele su i do 30 centimetara snijega u pojedinim dijelovima grada, dok nadležne službe od ranih jutarnjih sati rade na održavanju prohodnosti i normalizaciji saobraćaja.

Prema informacijama iz JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, zimska služba je na terenu od kasnih večernjih sati i bez prekida interveniše na čišćenju ulica i pješačkih zona u urbanom dijelu grada.

Već u ranim jutarnjim satima osigurana je prohodnost glavnih saobraćajnica, prilaza javnim ustanovama, kao i najfrekventnijih pješačkih komunikacija.

Iako se saobraćaj trenutno odvija bez većih zastoja, vožnja je otežana zbog snijega na kolovozima.

Odvoz komunalnog otpada realizuje se prema planiranoj dinamici, uz određena odstupanja kada je riječ o teško pristupačnim i rizičnim lokacijama.

Zabilježen je i povećan broj kvarova na javnoj infrastrukturi, što se dovodi u vezu s težinom snježnog pokrivača.

Nadležni apeluju na građane da budu dodatno oprezni, posebno da izbjegavaju kretanje ispod stabala i u blizini elektroenergetske mreže, te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju tokom trajanja otežanih vremenskih uslova, piše Fena.

Facebook komentari