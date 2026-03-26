Sunce u Ovnu: Stižu šokantne promjene za 5 znakova – ljubav, novac i drama na svakom koraku

Ulazak Sunca u znak Ovan 20. marta označio je početak novog astrološkog ciklusa, ali i dolazak proljeća. To je trenutak kada se sve budi, priroda kreće da buja, a energija ovog vatrenog znaka podstiče akciju, inicijativu i pokretanje novih stvari.

Pod uticajem Marsa, koji simbolizuje energiju i odlučnost, ovaj period nosi impuls da se preuzme kontrola i krene naprijed bez čekanja.

Kao dodatni vetar u leđa, Merkur istog dana kreće direktno u Ribe, pa mnoge stvari postaju jasnije, razgovori se pokreću, dileme se smanjuju, a odluke se lakše donose.

Već 1. aprila, pun Mjesec u Vagi skreće pažnju na odnose i postavlja pitanje balansa, da li dajete i dobijate jednako.

Početkom aprila energija dodatno jača, jer se Mars 9. aprila vraća u svoj znak, donoseći nalet hrabrosti i samopouzdanja. Nekoliko dana kasnije, 14. aprila, i Merkur prelazi u Ovna, pa komunikacija postaje direktnija i odlučnija.

Na kraju, 17. aprila, mlad Mjesec u Ovnu simbolično daje “zeleno svejtlo” za nove početke i lične promjene.

Šta to znači za znakove?

Ovan

Ovo je vaš period, vrijeme da sebe stavite na prvo mjesto i razmislite šta zaista želite. Moguće su promjene izgleda, rutine ili pravca u životu.

Samopouzdanje raste, a pred kraj ciklusa spremni ste za ozbiljne poteze.

Bik

Za vas je ovo faza povlačenja i unutrašnjeg rada.

Potrebno vam je više odmora i distance kako biste zatvorili neka stara poglavlja. Kada Venera uđe u vaš znak, vraća vam se energija i osjećaj stabilnosti.

Blizanci

Društveni život se ubrzava, nova poznanstva, pozivi i prilike dolaze spontano. Ovo je i dobar trenutak da razmislite o svojim dugoročnim planovima i pravcu u kom idete.

Rak

Fokus je na karijeri i javnom imidžu. Možda ćete dobiti priliku da preuzmete odgovornost ili se istaknete. Iako može djelovati stresno, to vas vodi ka većem samopouzdanju i napretku.

Djevica

Ova sezona donosi dublje emotivne teme i suočavanje sa stvarima koje ste možda izbjegavali.

Fokus je na povjerenju, finansijama i odnosima, uz mogućnost značajnih ličnih promjena.

U suštini, ovaj period donosi snažan podsticaj za akciju i promjene, ali i podsjećanje da balans između strasti i stabilnosti pravi ključnu razliku, piše Kurir.rs.

