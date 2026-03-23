Sjajna atmosfera u Butmiru: Zmajevi spremni za Vels

Zmajeve u četvrtak, 26. marta, očekuje gostovanje Velsu u polufinalu baraža.

U eventualnom finalu bi igrali s boljim iz duela Italija – Sjeverna Irska, pet dana kasnije, odnosno 31. ovog mjeseca.Javnosti se danas obratio i selektor Sergej Barbarez koji je rekao da Adrian Leon Barišić i Haris Hajradinović nažalost zbog povreda neće igrati, kao ni Dennis Hadžikadunić.Dodaje da ga pomalo brine situacija sa trojicom igrača – Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović i Samed Baždar – koji baš i nemaju previše prostora u svojim klubovima.

Upozorava da Vels živi od tranzicije, od tehničkih stvari, ni blizu starom “ostrvskom stilu” sa preskakanjem igre.”Znaju brzo doći do protivničkog gola, žele da igraju. Imaju krila s dobrim nogama, ima tu finesa koje znamo i pokušavamo napraviti plan i za te stvari. Ako budemo pravi, voljni da obavimo posao na najbolji način bit će to biti barem egal utakmica. Međutim, mi imamo naš stil igre, imamo sistem koji nam odgovara, koji imamo više od godinu i koji želimo zadržati. Vraća nam se 4-5 standardnih igrača”, rekao je Barbarez,pišu Vijesti

Facebook komentari