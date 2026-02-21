Danas su na rasporedu tri utakmice 22. kola Wwin lige,derbi starih rivala u Mostaru

Najviše pažnje privlači duel Veleža i Željezničara koji se od 15 sati igra u Mostaru. Velež je do poraza u Širokom Brijegu u prošlom kolu bio u sjajnom nizu pozitivnih rezultata, dok je Željezničar već deset kola bez pobjede.

Velež u ovaj meč ulazi kao favorit s obzirom na formu, ali i atmosferu, ali se na Grbavici nadaju da mogu i treći put pobijediti na stadionu Rođeni i tako se vratiti u borbu za Evropu,pišu Vijesti

Glavni sudac utakmice bit će Mirza Kazlagić, a prenos je na My TV.

Od 16 sati se u derbiju začelja sastaju Rudar Prijedor i Radnik, dok od 18:30 igraju Sarajevo i Posušje. Bordo tim ima četiri uzastopne ligaške pobjede i veliki je favorit protiv gostiju iz Hercegovine, a u slučaju trijumfa dodatno će se učvrstiti na trećoj poziciji na tabeli.

Susret na Koševu sudit će Dragan Petrović, a utakmica će se moći gledati na Areni Sport Premium.

Podsjetimo, Borac je u prvoj utakmici ovog kola jučer savladao Slogu sa 4:0, dok je posljednji meč na rasporedu sutra kada se od 15 sati sastaju Zrinjski i Široki Brijeg.

