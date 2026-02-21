Savršen namaz za ljubitelje bijelog luka

Kada se čenovi ispeku u maslinovom ulju, postaju mekani poput paste i savršeno se stapaju sa grčkim jogurtom. Limun donosi svježinu, a mirođija i peršun zaokružuju cijelu priču.
Rezultat je balansiran, kremast umak kojem je teško odoljeti, idealan uz štapiće od povrća ili omiljeni čips.
Sastojci:
1 velika glavica bijelog luka
5 kašika ekstra djevičanskog maslinovog ulja (podijeljeno), plus malo za serviranje
1 šolja punomasnog grčkog jogurta
1 kašika svježeg soka od limuna, plus još malo za završnicu
1 kašičica bijelog luka u prahu (ili crnog luka u prahu, po želji)
1/2 kašičice soli
1/2 kašičice svježe mljevenog bibera
1/2 kašičice tucane ljute paprike
1/3 šolje sjeckanog mladog luka
2 kašike svježe sjeckane mirođije, plus još za posipanje
1 kašika sjeckanog ravnolisnog peršuna, plus još za posipanje
svježe povrće i/ili čips za serviranje
Priprema:
Ispecite bijeli luk
Zagrijte rernu na oko 200°C. Glavicu bijelog luka presjecite popriječno na pola i presječene strane premažite sa malo maslinovog ulja. Umotajte u aluminijumsku foliju tako da bude dobro zatvoreno.
Pecite 40 do 50 minuta, dok čenovi ne postanu sasvim mekani i blago karamelizovani. Ostavite da se prohladi desetak minuta, pa istisnite omekšali bijeli luk iz ljuske.
Napravite namaz
U blender ili sječko ubacite pečeni bijeli luk, grčki jogurt, limunov sok, začine i ostatak maslinovog ulja. Miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu strukturu, to traje oko pola minuta.
Dodajte mladi luk, mirođiju i peršun, pa kratko pulsirajte samo da se sjedine sa smjesom
Serviranje
Prebacite namaz u činiju, pokapajte s još malo maslinovog ulja i limunovog soka, pa pospite dodatnom mirođijom i peršunom. Poslužite uz svježe povrće ili hrskavi čips.
Priprema unaprijed i čuvanje
Pečeni bijeli luk možete spremiti i nekoliko dana ranije i držati ga u frižideru. Sam namaz, u dobro zatvorenoj posudi, traje do tri dana. Imajte na umu da će ukus bijelog luka vremenom postajati intenzivniji.