Savršen namaz za ljubitelje bijelog luka

Kada se čenovi ispeku u maslinovom ulju, postaju mekani poput paste i savršeno se stapaju sa grčkim jogurtom. Limun donosi svježinu, a mirođija i peršun zaokružuju cijelu priču.

Rezultat je balansiran, kremast umak kojem je teško odoljeti, idealan uz štapiće od povrća ili omiljeni čips.

Sastojci:

1 velika glavica bijelog luka

5 kašika ekstra djevičanskog maslinovog ulja (podijeljeno), plus malo za serviranje

1 šolja punomasnog grčkog jogurta

1 kašika svježeg soka od limuna, plus još malo za završnicu

1 kašičica bijelog luka u prahu (ili crnog luka u prahu, po želji)

1/2 kašičice soli

1/2 kašičice svježe mljevenog bibera

1/2 kašičice tucane ljute paprike

1/3 šolje sjeckanog mladog luka

2 kašike svježe sjeckane mirođije, plus još za posipanje

1 kašika sjeckanog ravnolisnog peršuna, plus još za posipanje

svježe povrće i/ili čips za serviranje

Priprema:

Ispecite bijeli luk

Zagrijte rernu na oko 200°C. Glavicu bijelog luka presjecite popriječno na pola i presječene strane premažite sa malo maslinovog ulja. Umotajte u aluminijumsku foliju tako da bude dobro zatvoreno.

Pecite 40 do 50 minuta, dok čenovi ne postanu sasvim mekani i blago karamelizovani. Ostavite da se prohladi desetak minuta, pa istisnite omekšali bijeli luk iz ljuske.

Napravite namaz

U blender ili sječko ubacite pečeni bijeli luk, grčki jogurt, limunov sok, začine i ostatak maslinovog ulja. Miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu strukturu, to traje oko pola minuta.

Dodajte mladi luk, mirođiju i peršun, pa kratko pulsirajte samo da se sjedine sa smjesom,pišu Nezavisne

Serviranje

Prebacite namaz u činiju, pokapajte s još malo maslinovog ulja i limunovog soka, pa pospite dodatnom mirođijom i peršunom. Poslužite uz svježe povrće ili hrskavi čips.

Priprema unaprijed i čuvanje

Pečeni bijeli luk možete spremiti i nekoliko dana ranije i držati ga u frižideru. Sam namaz, u dobro zatvorenoj posudi, traje do tri dana. Imajte na umu da će ukus bijelog luka vremenom postajati intenzivniji.

Facebook komentari