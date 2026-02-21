Ova 3 znaka su rođena da im se novac lijepi za prste

Astrolozi su složni: ljudi rođeni pod srećnom zvijezdom zaista postoje. Pojedini znakovi rođenjem dobijaju “kosmičku garanciju” za uspjeh, moć i popularnost. Njihova sudbina nije slučajnost, već poseban kod koji im otvara sva vrata. Ako vas zanima šta kaže horoskop za novac i bogatstvo, na pravom ste mjestu.

Vodeća astrološkinja, Ana Kostić, potvrđuje ove tvrdnje. Ona ističe da tri znaka nose ključne aspekte za životnu dominaciju.

Za njih je dobitak preko noći uvijek realna mogućnost. Pitanje je samo trenutka kada će se kockice poklopiti.

Tri znaka kojima je suđena puna kasa

Lav – Stvoren da bude magnet za novac

Lav je jedini znak kojim vlada moćno Sunce. Oni prirodno teže centru pažnje i vodećim pozicijama. Ovaj strastveni znak ne preživljava – on dominira. Lav ne propušta priliku gdje može da napravi spektakl i pokaže raskoš.

Njihova moć leži u hrabrosti. Lavovi se ne plaše da traže visoku cijenu za svoj rad i trud. Budući da Sunce vlada samoizražavanjem, oni su vrhunski kreativci. Madona i Dženifer Lopez su dokaz da Lav uvijek nađe put do vrha. Bez obzira na profesiju, Lav je rođen da bude poznat, a gdje je slava, tu je i puna kasa.

Vaga – Šarmom do pune kase i moćnih veza

Vaga je vazdušni znak pod vlašću Venere, planete ljepote i luksuza. Poznate su kao najšarmantnije osobe u Zodijaku. Vaga ne mora da kuca na zatvorena vrata – ona ih otvara svojim osmijehom. Lako ostvaruje veze sa moćnim ljudima, što joj trasira put ka bogatstvu.

Zahvaljujući Veneri, Vage uvijek odišu estetikom koja privlači uspjeh. One se ne bore krvoločno za svaki dinar, one ga privlače kroz saradnju i prave kontakte. Njihov finansijski horoskop je uvijek vezan za ljepotu i diplomatiju. Neke od najljepših žena, poput Bele Hadid, dokaz su da Vaga svoj dar pretvara u imperiju.

Strijelac – Zvjezdana sreća sa parama

Strijelac je vatreni znak pod zaštitom Jupitera, planete sreće i obilja. Njima je sreća uvijek vjerna pratilja. Strijelac obožava rizik, opasne investicije i avanturu. Dok drugi drhte nad ušteđevinom, Strijelac ide na sve ili ništa. Njihov finansijski horoskop je praktično nacrtan za velike dobitke.

Oni žive buntovno i odvažno, a svijet to prosto obožava. Ovaj znak jedini može da se obogati tamo gdje svi drugi gube. Jupiter ih čuva od pada i uvijek im osigura da imaju i previše, jer je njihov finansijski horoskop nacrtan za uspjeh. Kristina Agilera i Britni Spirs su primjer te nezaustavljive energije koja stvara milione bez puno razmišljanja.

Iskoristite svoj zvjezdani dar

Astrološkinja Ana Kostić naglašava: Biti rođen pod ovim zvijezdama je dar, ali ne i garancija. Lavovi, Vage i Strijelčevi moraju prihvatiti svoju jedinstvenost i prestati da se plaše velikih poteza. Vaš put do pune kase je popločan hrabrošću.

Vaš ćup zlata vas čeka! Ključ je u vašoj harizmi (Vaga), samopouzdanju (Lav) i spremnosti na rizik (Strijelac). Ne zaboravite da je horoskop za novac i bogatstvo samo putokaz, a na vama je da zakoračite ka svojoj sreći prije nego što se planetarni aspekti promjene, prenosi Krstarica.

