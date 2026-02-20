Maksimović se nije htio skloniti Borcu i zato je dobio otkaz? Današnji sastav Sloge otvara mnoge sumnje

Fudbaleri Sloge i Borca utakmicom u Doboju od 16 sati otvoriti će 22. kolo WWin lige Bosne i Hercegovine.

Sloga je nakon poraza od Sarajeva (0:1) u prošlom kolu dala otkaz treneru Marku Maksimoviću, a zvanično je objavljeno da je došlo do sporazumnog raskida saradnje što je sam Maksimović demantirao u razgovoru za “Avaz”.

Dobojski tim se tako riješio trenera koji je radio dobar posao na klupi, a danas protiv Borca izlazi u najmanju ruku sumnjivim sastavom.

Igrači poput Erića, Hasanovića, Tatara i Jovića koji su udarne igle dobojskog kluba ostali su na klupi, pa tako sastav Sloge izgleda ovako:

Pavlović, Božičković, Omić, Suljanović, Redžić, Damjanić, Perković, Žerjal, Vidić, Šešlak, Milanović

Nije ovo prvi put da se priča o “sklanjanju” Sloge protiv Borca. Ovaj put se sve moglo izbjeći, ali nije. Nakon objavljenog sastava Sloge u kojem nedostaje nekoliko najbitnijih igrača postavlja se logično pitanje: Da li je principijelni Marko Maksimović dobio otkaz jer se nije htio “skloniti” protiv kluba s kojim je osvojio titulu prvaka BiH?

Zanimljivo je da je Borac slavio u posljednjih osam duela ova dva tima. Sloga je pobijedila 33. kolu na kraju sezone 2023. godine i, zamislite, tada je Slogi trebalo da pobijedi za siguran ostanak. U posljednjem kolu pobijedili su svi timovi kojima je trebalo da pobijede, a cijenu je platio Leotar jer je ipak zaostao tri boda.

