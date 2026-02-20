Federalno ministarstvo poljoprivrede: Uređenje tržišta pšenice u FBiH je zajednički interes

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je sastanak s poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i otkupljivačima pšenice s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Fokus razgovora bio je na Nacrtu pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice.

U saopćenju Ministarstva navode da su se prisutnima obratili savjetnik ministra Pejo Janjić i pomoćnik ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju Bešćo Alibegović, koji su istakli važnost dijaloga sa svim akterima u lancu proizvodnje i otkupa pšenice.

Šef Odsjeka za biljnu proizvodnju Mario Beus predstavio je Nacrt pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice, detaljno obrazložio predložene odredbe te pojasnio ciljeve donošenja ovog propisa.

Istaknuto je da se Nacrt pravilnika trenutno nalazi u fazi javne rasprave te da je sastanak s poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i otkupljivačima organizovan upravo s ciljem razmjene mišljenja, prijedloga i sugestija koje će doprinijeti njegovom unapređenju.

Nakon izlaganja uslijedila je sveobuhvatna i konstruktivna diskusija, tokom koje su učesnici izrazili spremnost za saradnju te se složili da je uređenje tržišta pšenice u Federaciji Bosne i Hercegovine u zajedničkom interesu svih učesnika, kako proizvođača, tako i prerađivača i otkupljivača, navode iz Ministarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastavit će aktivnosti na unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti poljoprivrede, uz transparentan proces i aktivno učešće svih relevantnih subjekata, saopćeno je iz ovog ministarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

