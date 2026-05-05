Indijski horoskop za maj 2026: Ovan pravi kobnu grešku, Raka čeka izdaja, Bikovima veći novac

Prema Đotiš ili indijskom horoskopu, maj 2026. donosi pojačane emocije i situacije u kojima će mnogi lako izgubiti kontrolu. Nervoza, pretjerane reakcije i nagli ispadi biće česti, pa će i najmanji problemi djelovati veće nego što jesu.

Vedski astrolozi upozoravaju da će u ovom periodu ljudi burno reagovati – jedni će se povlačiti i previše brinuti, dok će drugi ulaziti u sukobe i insistirati na svom stavu po svaku cijenu. Obične riječi mogu zvučati kao uvrede, a sitni nesporazumi lako će prerasti u ozbiljne konflikte.

U nastavku pogledajte šta svaki znak očekuje tokom ovog turbulentnog mjeseca i kako da izbjegne greške koje mogu imati posljedice.

Ovan

Ovnovi će imati osećaj da im stvari izmiču kontroli. Kašnjenja i tuđa neefikasnost lako će ih izbaciti iz takta, pa su moguće burne reakcije. Važno je da ne donose odluke u afektu. Ako uspore tempo, sačuvaće i živce i odnose.

Bik

Bikovi će biti pod pritiskom zbog finansijske neizvesnosti. Takve situacije ih posebno pogađaju i lako gube strpljenje. Umjesto tvrdoglavog insistiranja, bolje je da naprave korak unazad. Fleksibilnost im može doneti mir.

Blizanci

Blizanci će se naći u haosu obaveza. Pokušaj da sve završe odjednom može ih dovesti do grešaka i iscrpljenosti. Potrebno je da usporе i naprave jasne prioritete. Pauze će im pomoći da zadrže fokus.

Rak

Rakovi će biti previše osetljivi na tuđe mišljenje. Lako će se osećati zapostavljeno ili neshvaćeno. Umjesto da gomilaju emocije, trebalo bi otvoreno da kažu šta ih muči. Iskren razgovor donosi olakšanje.

Lav

Lavovi će osjećati unutrašnju napetost bez jasnog razloga. Sve oko njih može ih iritirati i izazivati nezadovoljstvo. Umesto da krive druge, trebalo bi da priznaju sebi da su umorni. Odmor će im pomoći više nego rasprava.

Djevica

Djevice bi mogle da se razočaraju u blisku osobu. Njihova sklonost da primete svaku manu sada će biti još izraženija. Važno je da ne zaborave i dobre strane ljudi oko sebe. Balans u proceni donosi mir.

Vaga

Vage će biti pogođene tuđim ponašanjem i kritikama. To može poljuljati njihovo samopouzdanje. Umjesto da vjeruju svemu što čuju, trebalo bi da se oslone na sopstveni sud. Samopouzdanje je njihov ključ.

Škorpija

Škorpije će imati potrebu da drže sve pod kontrolom. Svaka neizvesnost može ih uznemiriti i pokvariti raspoloženje. Važno je da ne vide pretnju u svemu. Opuštanje i poverenje donose stabilnost.

Strijelac

Strijelčevi će osećati ograničenja koja im kvare planove. To može izazvati bunt i želju da odustanu od svega. Ipak, važno je da sagledaju situaciju iz više uglova. Strpljenje im donosi bolje rješenje.

Jarac

Jarčevi će biti opterećeni odgovornostima. Mogu imati utisak da sve zavisi od njih. Ključ je u delegiranju i postavljanju granica. Ne moraju sve sami.

Vodolija

Vodolije će imati osećaj da ih drugi ne razumeju. To može izazvati frustraciju i povlačenje. Umjesto tvrdog stava, bolje je da pokrenu otvoren razgovor. Komunikacija rješava nesporazume.

Ribe

Ribe će biti posebno osjetljive na atmosferu oko sebe. Tuđe emocije lako će ih preplaviti. Potrebno je da se zaštite i naprave distancu kada je potrebno. Mir će pronaći u povlačenju i brizi o sebi.

