UEFA rigorozno kaznila Zrinjski

Objavljeno prije 1 sat

Disciplinska komisija UEFA-e izrekla je najtežu kaznu ovom klubu u tekućoj sezoni zbog incidenata na utakmici protiv Rapida u Konferencijskoj ligi.

Zrinjski je zvanično zaprimio odluku o kazni zbog ponašanja navijača tokom utakmice 6. kola UEFA Konferencijske lige protiv austrijskog Rapida, koja je odigrana 18. decembra u Mostaru.

Zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, klub je kažnjen sa 50 hiljada eura. Ovo je ujedno i najrigoroznija sankcija koju je ovaj tim dobio u aktuelnoj takmičarskoj sezoni,pišu Vijesti

Ovaj novi finansijski udarac značajno je povećao ukupne troškove kluba po osnovu kazni u Evropi. Za četrnaest odigranih evropskih utakmica, Zrinjski je do sada morao izdvojiti ukupno 230 hiljada eura za različite sankcije.

Iz kluba su uputili snažan apel svojim navijačima da se u narednim susretima na međunarodnoj sceni suzdrže od bilo kakvog oblika nedoličnog ponašanja, s posebnim naglaskom na prestanak korištenja pirotehnike, kako bi se spriječile još teže kazne u budućnosti.


