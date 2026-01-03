Milan predstavio novog napadača

AC Milan je ozvaničio dolazak iskusnog napadača Niklasa Fulkruga (Niclas Füllkrug), koji u redove Rosonera stiže na posudbu iz Vest Hema do kraja sezone. Italijanski velikan ima i opciju trajnog otkupa ugovora 32-godišnjeg njemačkog reprezentativca po završetku takmičarske godine.

Time je stavljena tačka na neuspješnu epizodu Fulkruga u istočnom Londonu, gdje se nije uspio nametnuti. U Vest Hem je stigao u avgustu 2024. godine, ali je u 29 nastupa postigao svega tri pogotka, što je daleko ispod očekivanja. Sada ga čeka novi izazov u Seriji A, u ekipi koja se nalazi na samom vrhu tabele i vodi borbu za titulu s gradskim rivalom Interom.

Fulkrug iza sebe ima bogatu karijeru u Njemačkoj, gdje je nastupao za Verder Bremen, Grojter Firt, Nirnberg i Hanover 96, a posebno se istakao u Borusiji Dortmund, za koju je u jednoj sezoni postigao 15 golova i igrao finale Lige prvaka protiv Real Madrida. U dresu reprezentacije Njemačke upisao je 14 pogodaka u 24 nastupa, a u Milanu će nositi dres s brojem devet i pokušati oživjeti karijeru na najvećoj sceni italijanskog fudbala.

