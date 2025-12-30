Masovna tučnjava na Božićnom turniru, reagovala policija..

Tokom Božićnog turnira u Vitezu došlo je do nemilih scena i opšte tuče na parketu, zbog čega je i policija reagovala.

Završna utakmica malonogometnog turnira u Vitezu, koji se igra u duhu Božića, i na kojemu nastupaju ekipe koje ovaj blagdan ne slave, završio je poražavajuće i neslavno.

Naime, finalna utakmica je prekinuta i to nakon masovne tučnjave igrača i navijača gdje se ekipa iz Zenice, Vučna služba Čejvan ponijela nekorektno.

Rezultat susreta je glasio 4:1 za Autopraonicu Kićo, a organizatori su osudili ispade, piše portal Viteški.ba.

Sudije su morali prekinuti susret te se čekao dolazak policijskih službenika koji su smirili igrače i navijače koji su ušli u teren i krenuli u masovni obračun. Sigurno je da i ovaj incident baza crnu mrlju na sportski događaj koji se igrao u duhu blagdana i zajedništva.

Nakon dužeg prekida strasti su se smirile, a utakmica je nastavljena i završena pobjedom ekipe koja je vodila u trenutku prekida, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

Facebook komentari