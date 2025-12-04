Da li je to to: Vitali Janelt uskoro oblači dres BiH?

Već predugo se čeka da Vitali Janelt dobije pravo nastupa za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Slučaj ovog veznjaka završio je na Sudu za ljudska prava u Strazburu što aludira na to da šanse nisu baš izgledne.

Ipak, sjetimo se da je on bio uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine na onoj utakmici u Bukureštu na startu kvalifikacija za SP kada smo slavili s 1:0 golom Gigovića.

Bilo je još poveznica s našom reprezentacijom i igračima, a najnovija je stigla jučer.



Naime, reprezentativac BiH i član njemačkog Karsruhera, Dženis Burnić, pratio je duel njegovog Brentforda protiv Bornmuta (4:1) i podržao upravo njega i njegov tim što je pokazao storijem na Instagramu.

Ostaje da se vidi da li je ovo naznaka da bi Janelt uskoro mogao dobiti zeleno svjetlo da igra za naš nacionalni tim što bi zasigurno predstavljalo veliko pojačanje za Sergeja Barbareza.

