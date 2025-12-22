Bivši reprezentativac BiH izazvao Džumhura na teniski meč: Evo šta mu je poručio Damir

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Darko Todorović odlučio je iskoristiti pauzu od nogometa za odmor, ali i za sportsko nadmetanje van terena, pa je tako uputio izazov najboljem bh. teniseru Damiru Džumhuru – na teniski meč.

Todorović (28), koji je dres reprezentacije Bosne i Hercegovine nosio u 16 navrata, trenutno igra u Rusiji za ekipu Ahmat iz Groznog. Iako mu u klupskom angažmanu ide veoma dobro, sezona u Rusiji je završena, pa se nalazi na dužoj takmičarskoj pauzi.

Slobodno vrijeme odlučio je iskoristiti za tenis, sport koji je vrlo popularan među nogometašima zbog svoje dinamike i sličnosti u fizičkoj pripremi.

U šaljivom tonu Todorović je na društvenim mrežama označio Džumhura i pozvao ga na duel na terenu, a odgovor bh. tenisera nije izostao i bio je u istom duhu.



– Čekaj, brate, pripreme da završim – poručio je Džumhur, koji se trenutno zaista nalazi u važnoj fazi priprema za novu sezonu.

Bh. teniser je nedavno okončao nastup na egzibicionom turniru u Indiji pod nazivom Premijer liga, nakon čega je u Beogradu nastavio s intenzivnim treninzima uoči nastavka sezone.

Uskoro ga očekuje put u Australiju i početak nove teniske godine. Džumhur se nalazi na ulaznoj listi za prvi Grand Slam turnir sezone – Australijan open (Australian Open), koji počinje sredinom januara, a naš najbolji teniser osigurao je nastup u glavnom žrijebu.

S druge strane, Todorović je u reprezentativnom kontekstu zaista pomalo zaboravljen.

Bio je standardan član tima Zmajeva u periodu od 2018. do 2021. godine, ali je kod nekoliko posljednjih selektora pao u drugi plan, i to uprkos činjenici da se nalazi u najboljim igračkim godinama.

