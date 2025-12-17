Rekordna isplata: FIFA za SP 2026. dijeli 727 miliona dolara

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će nagradni fond za Svjetsko prvenstvo 2026. godine iznositi rekordnih 727 miliona dolara.Kako je navedeno, FIFA je nakon žrijeba za Mundijal 2026, održanog 5. decembra u Washingtona, odobrila finansijsku raspodjelu ukupne vrijednosti 727 miliona američkih dolara.

Najveći dio sredstava, 655 miliona dolara, biće namijenjen nagradama za 48 reprezentacija učesnica, što predstavlja povećanje od 50 posto u odnosu na prethodno Svjetsko prvenstvo.

Pobjednik turnira dobiće 50 miliona dolara, dok je za poraženog finalistu predviđeno 33 miliona. Trećeplasirana selekcija inkasiraće 29 miliona, a četvrtoplasirana 27 miliona dolara,pišu Vijesti

Reprezentacije plasirane od petog do osmog mjesta dobiće po 19 miliona, od devetog do 16. mjesta po 15 miliona, od 17. do 32. mjesta po 11 miliona, dok će selekcije od 33. do 48. mjesta dobiti po devet miliona dolara.

Osim toga, svaka reprezentacija koja izbori plasman na Mundijal dobiće dodatnih 1,5 miliona dolara za troškove priprema, čime je svim savezima garantovano najmanje 10,5 miliona dolara za učešće na turniru.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ocijenio je da će Svjetsko prvenstvo 2026. godine imati prelomni značaj i u pogledu finansijskog doprinosa globalnoj fudbalskoj zajednici.

