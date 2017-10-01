Fudbal

Irfan Peljto na korak do Svjetskog prvenstva

909  
Objavljeno prije 4 minute

Najbolji bh. nogometni sudija Irfan Peljto (41) sve je bliži historijskom učešću na Svjetskom prvenstvu 2026. godine koje će se igrati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prema informacijama iz krovne svjetske federacije, Peljto se nalazi na užem spisku FIFA-e, zajedno s pedesetak drugih kandidata iz cijelog svijeta.

FIFA je prije nekoliko dana u Parizu organizirala evaluacijski seminar na kojem su učestvovali arbitri koji konkurišu za suđenje na najvećem nogometnom takmičenju. Riječ je o posljednjoj fazi prije konačne odluke o listi službenih sudija za Mundijal,pišu Vijesti

Peljto je odavno i na listi UEFA elitnih sudaca, što dodatno povećava njegove šanse da dobije povjerenje i za najveću međunarodnu scenu.

Konačni popis sudija za Svjetsko prvenstvo očekuje se u drugoj polovini 2026., a eventualnim izborom Peljto bi postao prvi arbitar iz BiH koji je dijelio pravdu na svjetskoj smotri.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh