Irfan Peljto na korak do Svjetskog prvenstva

Prema informacijama iz krovne svjetske federacije, Peljto se nalazi na užem spisku FIFA-e, zajedno s pedesetak drugih kandidata iz cijelog svijeta.

FIFA je prije nekoliko dana u Parizu organizirala evaluacijski seminar na kojem su učestvovali arbitri koji konkurišu za suđenje na najvećem nogometnom takmičenju. Riječ je o posljednjoj fazi prije konačne odluke o listi službenih sudija za Mundijal,pišu Vijesti

Peljto je odavno i na listi UEFA elitnih sudaca, što dodatno povećava njegove šanse da dobije povjerenje i za najveću međunarodnu scenu.

Konačni popis sudija za Svjetsko prvenstvo očekuje se u drugoj polovini 2026., a eventualnim izborom Peljto bi postao prvi arbitar iz BiH koji je dijelio pravdu na svjetskoj smotri.

