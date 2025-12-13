Ovog vikenda utakmice posljednjeg kola u jesenjem dijelu sezone: Velež je druga ekipa otkako je tim preuzeo Rahimić

Utakmice 19. kola WWin lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su ovog vikenda. Ujedno će to biti i posljednje kolo u jesenjem dijelu sezone.

U subotu ćemo od 16 sati pratiti utakmice Sloga – Velež i Željezničar – Radnik dok dva i po sata kasnije počinje duel Široki Brijeg – Posušje. Borac u nedjelju od 15.15 sati dočekuje prijedorski Rudar, dok se kolo zatvara derbijem Zrinjski – Sarajevo koji je na rasporedu od 17.30 sati.

Zaslužili više

Susret koji će se odigrati u Doboju najavio je u razgovoru za “Dnevni avaz” prvotimac Sloge, Nedim Mekić, koji je istakao da njegov tim igra znatno bolje nego što to bodovni saldo pokazuje.

– Mislim da smo i prije ove serije od četiri utakmice bez poraza zaslužili više, i u Banjoj Luci i protiv Sarajeva, gdje smo primili jedan gol u 96., a drugi u 93. minuti. Malo se ekipa digla, to nam donosi bodove i nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu i u ove dvije utakmice koje su ostale do kraja prvog dijela sezone – istakao je 30-godišnji veznjak.

Govorio je i o remiju protiv Rudara u posljednjem kolu.

– Što se tiče Rudara, igraju bolje nego što imaju bodova, odlična ekipa. Mislim da smo imali pod kontrolom čitav meč, da smo trebali ranije riješiti utakmicu jer smo imali nekoliko zicera, ali na kraju smo spašavali živu glavu i ne smijemo biti nezadovoljni bodom – mišljenja je nekadašnji fudbaler Željezničara.

Osvrnuo se i na duel protiv Rođenih, kao i na gust raspored koji su on i njegovi saigrači imali u prethodnom periodu.

– Velež je druga ekipa otkako ih je preuzeo trener Rahimić. Imaju glavu i rep, što pokazuju i rezultati i niz od sedam utakmica bez poraza. Sigurno da je teško, i energetski i psihički. Stvarno je bilo puno potrošnje, ali nadamo se da ćemo se skupiti, pronaći snage i privesti prvi dio sezone na najbolji mogući način – zaključio je Mekić.Trenutni poredak

Uoči utakmica 19. kola prvi na tabeli je s 40 bodova Borac, dok prvi pratioc, Zrinjski, ima tri manje. Sarajevo je već daleko iza s 26, Velež ima 25, a peti Željezničar 23 boda.

U drugoj polovici tabele Široki Brijeg je šesti s 22, Radnik ima 20 Sloga 18, Rudar 15, dok je posljednjeplasirano Posušje s 14 osvojenih bodova.Kraj na Grbavici

Zavjesa na prvi dio sezone u prvenstvu Bosne i Hercegovine biti će spuštena 17. decembra kada će na Grbavici od 16 sati zaostalu utakmicu 15. kola odigrati Željezničar i Sloga,piše Avaz

