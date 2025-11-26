Empoli dovodi dragulja WWin lige i mlade reprezentacije BiH?

Empoli aktivno radi na dovođenju Luke Mikulića i očekuje se da će transfer biti finaliziran u januarskom prelaznom roku, osim ako ne dođe do nekog iznenađenja.

Međutim, pritisak bi se mogao povećati jer je interes pokazao i poljski Rakov, koji bi u narednim sedmicama mogao pojačati napore da dovede mladog stopera.

Italijanski klub iz Serije B pratio je Mikulića više puta tokom posljednjih mjeseci, a nakon pozitivnih izvještaja skauta započeli su službene pregovore s HŠK Posušje, objavio je novinar Rudi Galeti.

Mikulić, rođen 7. maja 2005. godine, visok je 192 cm i igra kao ljevonogi stoper. Njegova fizička snaga, smireni defanzivni stil i dobro čitanje igre ostavili su odličan utisak na Empolijev regrutni tim. Dodatni plus je i to što posjeduje EU pasoš, što olakšava potencijalni transfer.

Ove sezone Mikulić je jedan od najpouzdanijih igrača Posušja, s 15 odigranih utakmica po svih 90 minuta bez ijednog žutog kartona.

Zbog discipline i konstantnih partija dobio je i poziv u U21 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Empoli ga vidi kao ulaganje za budućnost i želi što prije završiti posao, pa je januarski prelazak u Italiju sve izgledniji za jednog od najperspektivnijih bh. defanzivaca, stoji u izvještaju pomenutog novinara.

