FIFA izdvojila Zmajeve uoči baraža za SP 2026.

Na svom zvaničnom Instagram profilu, koji prati više od 5,6 miliona korisnika, FIFA je objavila fotografiju kapitena Edina Džeke, a potom i cijelog državnog tima. Uz objavu je istaknuto da je Bosna i Hercegovina ostvarila najveći napredak na najnovijoj rang-listi među selekcijama koje učestvuju u baražu.

Prema ažuriranoj rang-listi, reprezentacija BiH napredovala je za četiri pozicije, što je najveći pomak kada se uporede sve ekipe koje će igrati baraž. Isti napredak zabilježili su DR Kongo, Haiti i Kosovo, dok su Irska i Surinam napredovali tri, a Poljska i Vels po dvije pozicije.Objava FIFA-e stiže neposredno nakon žrijeba, prema kojem će BiH u polufinalu baraža igrati protiv Velsa, dok u eventualnom finalu čeka pobjednik susreta Italija – Sjeverna Irska. Zmajevi ulaze u pripreme za jedan od najvažnijih izazova u posljednjoj deceniji, a priznanje FIFA-e predstavlja dodatnu motivaciju uoči ključnih utakmica.

