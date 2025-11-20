FIFA-ina odluka naljutila navijače: BiH će igrati najbezvezniju utakmicu u historiji?

Dodatne kvalifikacije igraju se u ožujku 2026. godine bez uzvrata, na samo jednu utakmicu. Europa će kroz doigravanje dobiti još četiri sudionika Svjetskog prvenstva, a reprezentacije su bile smještene u četiri jakosne skupine.

Bosna i Hercegovina igrat će protiv Walesa u polufinalu, a drugi polufinalni par čine Italija i Sjeverna Irska. Bosna i Hercegovina će polufinale igrati u gostima. Polufinale se igra 26. ožujka, a finale je pet dana kasnije. Bosna i Hercegovina određena je za domaćina finala ako izbaci Wales.

Neobična odluka naljutila navijače

Kako javlja engleski novinar Gavin Cooney, FIFA je potvrdila na prvi pogled neobičnu, a za navijače i nerazumljivu odluku. Naime, europske reprezentacije koje ispadnu u polufinalu ipak će morati odigrati međusobnu utakmicu na dan finala.

Ta utakmica se neće igrati ni za što i jasno je da će obje ekipe biti tužne zbog propuštanja Mundijala. Ipak, FIFA je prema ugovoru za TV prava dužna svaki reprezentativni ciklus isporučiti određeni broj utakmica pa će na ovaj način dobiti četiri utakmice više.

Primjerice, ako BiH ispadne od Walesa, a Sjeverna Irska od Italije, Velšani i Talijani će 31. ožujka igrati utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a BiH i Sjeverna Irska će igrati najdemotiviraniju prijateljsku utakmicu u povijesti nogometa. Navijači su na X-u ljutiti zbog takve odluke i pišu kako je riječ o tipičnoj FIFA-inoj odluci u kojoj je profit ispred svega.

