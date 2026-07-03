Selektoru Konga preminuo otac uoči utakmice sa Engleskom, kruži lažna teorija..

Selektor Demokratske Republike Kongo, Sébastien Desabre, saznao je za smrt svog oca nekoliko sati prije početka utakmice 1/16 finala Svjetskog prvenstva protiv Engleske, u kojoj je njegova reprezentacija bila nadomak velikog iznenađenja.

Vijest je objavljena na kraju njegove konferencije za medije nakon utakmice, a novinare je o tome obavijestio glasnogovornik reprezentacije Jerry Kalemo.

“Obavještavamo vas da je selektor izgubio oca. Izražavamo mu iskreno saučešće”, izjavio je na konferenciji.

Desabre, koji će narednog mjeseca napuniti 50 godina, zbunjeno je pogledao okupljene, a zatim rekao: „Hvala“, što je potaknulo netačne izvještaje da je upravo tada prvi put saznao za očevu smrt.

Međutim, jedan zvaničnik reprezentacije rekao je da je Desabre o tužnoj vijesti bio obaviješten prije utakmice u Atlanti, u kojoj je DR Kongo poražen rezultatom 2:1, nakon što je rano poveo i više od sat vremena imao prednost, prije nego što je Harry Kane s dva pogotka donio preokret Engleskoj.

Prema riječima istog zvaničnika, Desabreov otac već je neko vrijeme bio bolestan, ali nisu objavljeni dodatni detalji, pišu Vijesti.

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