BiH u Austriji bez tri važna igrača, ali se vraćaju dvojica nakon suspenzije

Trijumf u utorak protiv Austrije otvorio bi vrata i direktnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Ipak, odlučujući duel u Beču donosi i ozbiljne kadrovske brige. Zmajevi će biti bez trojice važnih igrača – Amara Dedića, Nikole Katića i Dženisa Burnića – koji su protiv Rumunije zaradili svoje druge žute kartone i tako automatski ostali van kadra za okršaj s Austrijom,piše

Selektor Sergej Barbarez, međutim, ima i razloga za optimizam. Nakon odrađenih suspenzija, u tim se vraćaju Nihad Mujakić i Ivan Šunjić, a očekuje se i da bi Emir Karić mogao konkurisati za sastav ukoliko se do ponedjeljka riješi administrativni problem s dokumentacijom koji ga je spriječio da nastupi u Zenici.

Austrijanci u međuvremenu nemaju nikakvih poteškoća s kartonima. U sigurnoj pobjedi nad Kiprom (0:2) nijedan igrač selekcije koju predvodi Ralf Rangnick nije zaradio javnu opomenu,piše N1

Susret Austrije i Bosne i Hercegovine igra se u utorak, s početkom u 20:45, na bečkom stadionu Ernst-Happel.

