Historijska noć u Zenici – preokret BiH za baraž, a možda i direktan plasman na SP!

Time su izabranici Sergeja Barbareza osigurali učešće u baražu, ali se time neće zadovoljiti, već će u poslednjem kolu u Beču protiv Austrije čak tražiti direktan plasman na Mundijal.

Austrija je trenutno prva na tabeli sa 18 bodova, a BiH druga sa 16 zbog čega će njihov međusobni duel definitivno odlučiti ko će direktno na planetarni šampionat, a ko će u doigravanje u martu.

Rumunija je ostala na 10 bodova i u poslednjem kolu će na svom terenu igrati meč bez značaja protiv San Marina.

“Zmajevi” su na prepunoj “Zenici” imali veliku podršku, ali su krenuli bojažljivo, dok su Rumuni pokazali znatno sigurniju igru na početku i djelovali spremno za pobjedu.

Mirčea Lučesku je “našpanovao” tim dosta dobro i to se vidjelo u nekoliko navrata u prvom poluvremenu, kada Bosna nije uspjela da napadne, dok su gosti ozbiljno prijetili iz kontri.

Iz jedne takve, kada je po lijevoj strani probio Mihailu, uslijedio je pas na Birliđu koji je “bocnuo” golmana Vasilja i donio prednost igračima u žutim dresovima.

Nešto kasnije su Rumuni mogli lako i da dupliraju vodstvo, ali je uglavnom Man bio dekoncentrisan u završnicama akcija.

BiH je mogla do izjednačenja u dva navrata, prvo kada je glavom sa pet metara promašio Samed Baždar, a onda i u posljednjim sekundama drugog dijela meča kada je prečku iz slobodnog udarca pogodio Benjamin Tahirović.

Ipak, Sergej Barbarez je evidentno odradio dobar posao u svlačionici, pošto su njegovi igrači u nastavku djelovali znatno drugačije, hrabrije i odlučnije da dođu do gola . I u tome su i uspjeli već u 49. minutu.

Tada je, a ko drugi nego, Edin Džeko pogodio za 1:1. Sjajno se snašao poslije vazdušnog duela, zagradio loptu na zemlji i majstorski pogodio za izjednačenje.

Esmir Bajraktarevic is written in the stars!🇧🇦💫 pic.twitter.com/TstRQSGWJo — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 15, 2025



Probudila se “Zenica”, kao i igrači BiH koji su “momentum”, pa su krenuli u juriš. Ali su i dobili značajnu pomoć od rivala.

Mirčea Lučesku je u 67. minutu u igru uveo Draguša umjesto strelca gola Birliđe, a novi igrač je za samo stotinjak sekundi dobio direktan crveni karton!

Draguš je visoko podigao nogu, udario otvorenim đonom u glavu Katića i sudija Majkl Oliver nije imao izbora nego da ga isključi.

I tada je Rumunija sa bodom imala šansu da u posljednjem kolu dođe do baraža. Ali, da ubije svaku nadu pobrinuo se momak koji je bio ponajbolji ove večeri u plavom dresu.

Esmir Barjaktarević je u 79. minutu dao možda i najlepši gol kvalifikacija, pogodio same rašlje za preokret u “Zenici”.

The kid from SREBRENICA!!!🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5F0xqvszTk — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 15, 2025



Rumuni su već tada bili slomljeni, ali su makar tako omamljeni i brojčano inferiorni pokušali da se još jednom vrate. Međutim, nisu uspjeli.

Tačku je u 93. minutu stavio rezervista Tabaković,koji je postavio konačnih 3:1 i definitivno ovjerio mesto u baražu, koje bi moglo da postane direktan plasman na SP u slučaju pobede BiH u Beču za tri dana.

