BiH protiv Rumunije traži pobjedu za nastavak sna zvanog SP

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras, 15. novembra igra prvi od dva ključna duela kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Protivnik našem timu je selekcija Rumunije, koju će ugostiti na stadionu Bilino Polje u Zenici pod imperativnom pobjede.Računica za Zmajeve je jasna. Ukoliko žele direktno na Mundijal, morat će dobiti obje preostale utakmice – večerašnju protiv Rumunije kući i protiv Austrije na strani tri dana kasnije. Međutim, večerašnji meč nosi i veliki rizik, jer bi u slučaju eventualnog poraza naš tim ostao čak i bez baraža.Trenutno je BiH druga u grupi H s 13 bodova iz šest utakmica, što je dva manje od vodeće Austrije, a dva više od Rumunije na trećem mjestu.Selektor našeg državnog tima Sergej Barbarez svjestan je uloga, ali i optimističan uprkos problemima sa suspenzijama (Nihad Mujakić, Ivan Šunjić) i povredama (Ermedin Demirović, Haris Hajradinović, Adrian Leon Barišić).”Imam dobar osjećaj i bez toga ne bih vodio ovaj tim. Svaki dan je osmijeh na mom licu i tako ćemo doći na utakmicu. Znamo računicu, znamo šta znači pobjeda ili poraz. Znamo šta je naš cilj i plan, tako će biti i poslije ove dvije utakmice, život će ići dalje i nakon ovih utakmica, bavit ćemo se ovim poslom, privilegija je imati pritisak, to je normalno u fudbalu. Ko to ne može, ne treba se baviti ovim poslom”, rekao je Barbarez.

Poručio je kako ima plan.

“Sve je spremno, sve smo odradili kako treba, i taktika i psihološka strana. Sutra imamo čitav dan, nije važno samo šta se dešava na terenu, dosta smo individualno radili razgovor, imamo svoj plan, to niko ne sakriva i pokušat ćemo dobiti”, istakao je Barbarez.

S druge strane, i Rumuni znaju šta žele, što je na službenoj press konferenciji potvrdio njihov selektor Mircea Lucescu.

Barbarez: “Imam dobar osjećaj, imamo veliki motiv, nadam se da ćemo ponoviti utakmicu iz Bukurešta”

“Za mene nema pritiska, ali ima velika odgovornost. Došli smo s ciljem da pobijedimo i da se kvalifikujemo na SP. U prvoj utakmici BiH nije zaslužila pobjedu, imali smo penal, ali sudija nije svirao u našu korist. Imali smo šansi za gol.

BiH je dobar tim, imaju dobre igrači i imaju dosta iskustva. Također, imaju mlade igrače koji igraju u jakim klubovima. Očekujemo dobru utakmicu”, kazao je Lucescu.

Zmajevi su s današnjim protivnikom do sada odigrali sedam utakmica u kojim su tri puta slavili, dok su četiri puta poraženi. U posljednjem susretu odigranom 21. marta 2025. u ovim kvalifikacijama, BiH je pobijeila s 0:1 u Bukureštu golom Armina Gigovića u 14. minuti,piše Radiosarajevo

Meč Bosna i Hercegovina – Rumunija na programu je večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici.

Sudit će ga Michael Oliver iz Engleske, a pomagat će mu zemljaci Stuart Burt i James Mainwaring. Četvrti sudija je Chris Kavanagh, dok su u VAR sobi Michael Salisbury i Peter Bankes, svi iz Engleske.

