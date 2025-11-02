UEFA ukazala povjerenje Peljti: Sudi važan meč kvalifikacija za SP

Najbolji bosanskohercegovački sudija Irfan Peljto ponovo će biti glavni arbitar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

On će u nedjelju s početkom u 15 sati suditi susret između Portugala i Armenije.

UEFA je ukazala povjerenje Peljti i njegovoj sudijskoj ekipi iz BiH – Senadu Ibrišimbegoviću i Davoru Belji, dok će funkciju četvrtog arbitra obavljati Miloš Gigović.

Podsjetimo, u ovom susretu Portugal neće moći računati na usluge svog najboljeg igrača Kristijana Ronalda, koji je sinoć u meču protiv Sjeverne Irske zaradio crveni karton.

Pobjeda protiv Armenije mogla bi Portugalcima donijeti i matematički plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Americi, Kanadi i Meksiku.

