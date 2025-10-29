Tradicija i rivalstvo Slobode i Želje datiraju iz bivše države

U okviru šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu danas se igra devet utakmica. Derbi ove faze takmičenja svakako je utakmica Slobode i Željezničara koja je na rasporedu na tuzlanskom Tušnju od 20.15 sati.

Bez obzira na to što Sloboda trenutno igra u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, drugom rangu bh. fudbala, utakmica privlači veliku pažnju navijača oba tima i nema sumnje da će Tušanj u duelu starih rivala biti dobro ispunjen.

Varljivo takmičenje

Utakmicu je u razgovoru za „Dnevni avaz“ najavio Zlatan Nalić, 56-godišnji stručnjak koji je na klupi Slobode bio u tri navrata i klub vodio na ukupno 75 utakmica.

Nalić: Iskusni stručnjak. FK Sloboda

Sezone 2023/24. Zlatan Nalić je sa Slobodom izborio plasman u WWin ligu Bosne i Hercegovine, a upravo te sezone je sa Slobodom u Kupu Bosne i Hercegovine izbacio Željezničar. I tada se radilo o utakmici šesnaestine finala, a Sloboda je slavila s 1:0 golom Tarika Kapetanovića iz 83. minute.

– Samim tim da me kontaktirate za mišljenje govori mnogo o tradiciji susreta ova dva kluba, uprkos različitim nivoima takmičenja u kojima se timovi u ovom trenutku takmiče. Sloboda i Željo uvijek bude interesovanje i dobijaju epitet derbija upravo zbog tradicije i rivalsta koje datira još iz bivše države – istakao je Nalić.

Kazao je da Sloboda i Željezničar nisu obični klubovi, te objasnio šta ih to izdvaja u odnosu na mnoge druge:

– Ti klubovi aktiviraju ljude, nameću stil življenja njihovih simpatizera i ako pogledate medije i forume klubovi koji uvijek bude ogromnu pažnju. Tušanj je do skoro bio neosvojiva tvrdjava dok je Grbavica to još uvijek!

Nije se usudio prognozirati rezultat utakmice, ali vjeruje u dobru atmosferu na Tušnju:

Ishod utakmice ne znam.

– Tušanj kada hoće zna da priredi fudbalski ambijent. Kup je jako varljivo takmičenje i u njemu ne važe pravila favorita niti koju ligu protivnik igra.

Za kraj razgovora prisjetio se perioda kada je on bio na čelu Slobode:

– Imao sam privilegiju da vodim Slobodu u historijskoj godini, u pohodu na Premijer ligu sa mnoštvom oborenih klupskih rekorda, ali i da budem trener iste godine u Kupu u remiju sa Sarajevom kao i protiv Želje u utakmici koju smo pobijedili uprkos svim predikciijama.

Plavi uspješniji

Prema podacima na Transfermarktu, Sloboda i Željezničar su se do sada sastajali 53 puta. Tuzlanski tim ima 13 pobjeda, sarajevski 23, uz 17 remija. Sloboda je postigla 46 golova, a Željezničar 78.

Dodajmo da će glavni sudija biti Ermin Sivac iz Zenice. Pomagat će mu Sreten Udovičić iz Prijedora i Stefan Tešanović iz Sarajeva, dok će četvrti sudija biti Aldin Softić iz Zenice.

Ostali mečevi

Preostale utakmice koje se igraju danas su:

Romanija Pale – Zrinjski (13:00),

Famos Hrasnica – Jedinstvo Bihać (14:00),

Grude – Sloga Doboj (14:00),

Kruševo – Borac Banja Luka (14:00),

Slazina – Slavija (14:00),

Stupčanica – Leotar (14:00),

Tekstilac – SD Napredak (14:00) i

Čelik – Posušje (18:00).

