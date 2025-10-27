Kapiten Rome oduševio Ismaila Barlova

Već smo prenijeli priču kako je fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović sinoć na utakmici Sasuolo – Roma ugostio bh. paraplivače Ismaila Barlova i Ismaila Zulfića, trenera Amela Kapu i kolegu novinara Anela Džankovića.

Na društvenim mrežama je upravo Anel Džanković, autor višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma o Barlovu i Zulfiću, “Leptiri bez krila”, objavio još jedan dirljiv momenat.

Naime, nakon utakmice na MAPEI stadionu kapiten Rome, Lorenco Pelegrini, poklonio je kapitensku traku našem Ismailu Barlovu.

Facebook komentari