Trebinje pokazalo da inkluzija živi kroz sport: Djeca zajedno igrala fudbal

Objavljeno prije 22 minute

Svoj doprinos dala je i Specijalna olimpijada BiH, koja promoviše pravo osoba s poteškoćama da budu uključene, vidljive i prihvaćene

Trebinje se pridružilo regionalnoj inkluzivnoj inicijativi Moving Us Closer, projektu koji podržavaju UNFPA, Ambasada Italije u BiH i Fond za izgradnju mira UN-a, potvrđujući da sport spaja ljude i briše razlike.

Na sportskom terenu su se mladi fudbaleri FK Leotar i djeca iz Udruženja Sunce nam je isto Trebinje okupili kako bi odigrali prijateljski meč – bez pobjednika, ali uz osmijehe, zagrljaje i nova prijateljstva.

Događaju je prisustvovala i Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu Grada Trebinja, koja je istakla značaj institucionalne podrške inkluziji i zahvalila organizatorima što Trebinje postaje primjer društva jednakih mogućnosti.

Kada Delić-Selimović, nacionalna direktorica Specijalne olimpijade BiH, poručila je da su djeca pokazala ono što odrasli ponekad zaborave – dovoljno je pružiti ruku i razlike nestaju.

– Fudbal im je bio jezik, a prijateljstvo rezultat. Inkluzija nije projekat – to je stil života i obaveza svih nas – kazala je, saopćili su organizatori.


