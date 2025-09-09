Velež pobijedio u Prijedoru

U sedmom kolu Wwin Lige Bosne i Hercegovine veoma zanimljiv duel u Prijedoru odigrale su ekipe Rudara i Veleža, a na kraju susreta rezultat je glasio 3:1 u korist Veleža.

Sjajno je počelo za Velež. Lijepa akcija Rođenih u šestoj minuti, Šturm je šutirao, a Šarić na odbijanac natrčao i pogodio za 0:1.

Nakon toga miran period igre do 25. minute, kada je Ziljkić imao priliku za goste, ostalo je 0:1.

Dvije dobre prilike za Rudar. Prvo je udarac Galića u 30. minuti izblokirao Antonić, a tri minute kasnije pokušaj Bolivara također blokira odbrana Veleža. Pasqual je šutirao sa 14 metara iskosa, odbranio je to Karić.

Nakon opasnih napada Rudara, gol na drugoj strani. Šerbečić je šutirao sa 20 metara, nije bio jak udarac, ali golman Rudara nije uspio da ga ukroti i to je bilo 0:2 u 37. minuti meča.

Ipak, do kraja prvog poluvremena domaćini postižu pogodak, a za 1:2 pogodio je Gutierez u 45. minuti na asistenciju Misimovića.

Prvi u nastavku prijete domaćini. Odličan udarac Galića glavom nakon kornera u 50. minuti, otišla je lopta malo pored gola Veleža. Dvije minute kasnije Kuzmanović u šansi za goste, odbranio je to golman Dubljanić.

Brz napad Rudara u 61. minuti, Galić sjajno šutira, sreća za Velež, lopta ide malo pored gola golmana Karića.

Dobra prilika za Velež u 74. minuti, Dogan šutira, ali brani golman Dubljanić. Minut kasnije prijete domaćini, Gvasalia putira preko gola.

U finišu utakmice, Velež završava stvari. Haskić je sam sebi stvorio poziciju u 90. minuti i pogodio za konačnih 3:1.

