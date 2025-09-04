Košpo: Džeko mi nije pravio pritisak, slušao sam srce

U toku je četvrti dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine pred utakmice protiv San Marina i Austrije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Danas su se u hotelu “Malak” medijima obratila dva debitanta u našem nacionalnom timu, Kerim Alajbegović i Eman Košpo.

Bh. fudbaleri će večeras od 17:30 trenirati na Grbavici. Trening je otvoren za medije 15 minuta. Sutra u 10 sati putuju čarter letom u San Marino gdje će se s domaćom selekcijom sastati u subotu od 20.45 sati.

Tri dana kasnije u istom terminu izabranici Sergeja Barbareza biti će domaćini Austriji na stadionu Bilino polje u Zenici.

Prvi je govorio član Fiorentine, Eman Košpo, koji je istakao da je sretan što je tu, te je nastavio:

– Najvažnije je da budemo fokusirani na utakmicu protiv San Marina. Bit će to teška utakmica i važno je da ostvarimo pobjedu. Mislim da će sve biti ok, jer treniramo dobro.

– Bio sam dvije godine član Barcelone gdje sam dovoljno naučio. Odavno sam u kontaktu s Emirom Spahićem. Slušao sam srce i došao sam da branim naše boje, da dajem sve od sebe – nastavio je.

S njim u Fiorentini igra i naš kapiten, Edin Džeko, koji je sigurno imao utjecaja na njegovu odluku da se zahvali Švicarskoj i dođe braniti boje naše reprezentacije.

– Dobar sam s Edinom od prvog dana. Pitao sam ga kako je ovdje. Za mene je on legenda i kao igrač i kao čovjek. Već sam mnogo naučio od njega. Tražio sam informacije o reprezentaciji. Nije mi pravio pritisak i mislim da mu je drago što sam došao – još je, između ostalog, istakao mladi Košpo.

Poslije njega riječ je dobio i mladi fudbaler austrijskog Salzburga, Kerim Alajbegović:

– Dobro sam primljen u ekipu. Sve ide kako treba i spremni smo za subotu. Svi smo u formi u klubovima. Ja sam ovog ljeta prešao u Salzburg. Ide mi dobro, dajem golove i treba da tako nastavim.

– Prvi put sam sa selektorom pričao prije godinu dana u Leverkuzenu i bio sam sretan. Borit ću se za svoje mjesto – kazao je.

